Стали известны подробности прошлых преступлений стрелка из школы № 88 в Ижевске

Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе № 88 Ижевска Фото: Архив КП

В Верховном суде Удмуртии объяснили почему, совершившего стрельбу в школе № 88 Ижевска Артема Казанцева не отправили на принудительное лечение после его преступлений в 2008 году.

Редакция «Комсомолки» отправила запрос в Верховный суд с просьбой о раскрытии подробностей предыдущих преступлений Артема Казанцева. В поступившем ответе было отмечено, что 7 декабря 2008 года Казанцев дважды напал на жителей Ижевска. Это произошло около одного из домов на ул. К. Маркса.

Первым пострадавшим стал незнакомый Казанцеву подросток. На него Казанцев напал со спины и ранил. Через 20 минут после этого тем же ножом он ударил женщину в область плеча и лопатки.

Казанцева поймали и возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что эти ранения были легкими для здоровья двух потерпевших. Но психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый в момент совершения преступления из-за хронического психического расстройства не мог осознавать опасность своих действий.

Из-за невменяемости молодой человек не подлежал уголовной ответственности. Его могли приговорить к принудительным мерам медицинского характера, но в соответствии с законодательством того времени суд вынес решение о прекращении дела и об отказе в назначении принудительного лечения.

«Следовательно, действовавшая на время вынесения судьей решения норма права не допускала применения принудительных мер медицинского характера в подобных случаях», - уточнили в Верховном суде. Отметим, что эту норму отменили только в 2014 году.

Напомним, 26 сентября Артем Казанцев расстрелял 17 человек в школе № 88 в Ижевске. В числе погибших 11 детей

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бухгалтер из Удмуртии из фонда капремонта украла более 200 тысяч рублей

Подросток из Твери украл деньги у жителя Ижевска

Ковид-отделения начали закрывать в Ижевске