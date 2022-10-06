Под видом оказания интимных услуг мошенники выманили у жителя Ижевска более 200 тысяч рублей

По указке «менеджера» мужчина несколько раз перевел деньги на неизвестный счет Фото: Амир Закиров

64-летний житель столицы Удмуртии обратился в полицию и сообщил о том, что у него похитили 210 тысяч рублей. Как пояснила пресс-служба МВД Удмуртии, кража произошла после того, как мужчина воспользовался сайтом с интимными услугами.

Просмотрев анкеты девушек на платформе, мужчина выбрал ту, которая понравилась ему больше всего, и позвонил по указанному номеру. На звонок ответил мужчина и представился менеджером. Он попросил внести предоплату и оплатить страховку.

По указке «менеджера» мужчина несколько раз перевел деньги. И когда он осознал, что под различными предлогами, он отправил уже 210 тысяч рублей, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

После этого он перестал отвечать на звонки и на следующий день обратился в полицию.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 13 тысяч гофрированных коробок экспортировали в другие страны из Удмуртии

17-летнего водителя без прав догоняли с оружием в Удмуртии

В одном из зоомагазинов Удмуртии продавали препараты без лицензии

Назначен новый главврач Республиканского онкодиспансера в Удмуртии