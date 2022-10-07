Краткий курс специальной военной подготовки открыли в Удмуртии

Пройти курс можно будет в двух форматах Фото: Александр БОЙКО

Бесплатный краткий курс специальной военной подготовки появился в Удмуртии. Об этом сообщает глава Завьяловского района Константин Русинов.

Обучение доступно для любого желающего, подходящего под категорию «Старший офицерский состав до 60 лет» или «Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, младший офицерский состав до 50 лет».

Пройти курс можно будет в двух форматах: в выходные или по вечерам.

Для первого формата будет сформирован центр по прохождению подготовительных занятий по адресу Славянское шоссе, 0/13. В течении двух дней здесь можно будет получить как теоретическую, так и практическую подготовку. Проживание и питание будет предоставлено организаторами. Обучение стартует уже в эти выходные, 8 и 9 октября.

Для обучения второго формата курсы начнутся 10 октября. В данном случае преподавать будут только теорию. Занятия пройдут с понедельника по четверг с 18:00 до 21:00 по адресу: Ижевск, ул. Красноармейская, 130.

Напоминаем, что ранее глава региона Александр Бречалов заявил, что Удмуртия успешно закончила первый этап частичной мобилизации.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Температурный фон существенно не изменится»: синоптики Удмуртии рассказали о погоде в ближайшие выходные

В Удмуртии иностранца предупредили о недопустимости пропаганды терроризма

Мошенники под видом экзотических растений продали жительнице Удмуртии полынь за 18 тысяч рублей