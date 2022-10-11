Ночью и утром 12 октября в Удмуртии ожидается туман

Могут возникнуть проблемы с видимостью на дорогах Фото: Амир Закиров

Ночью и утром 12 октября по республике местами ожидается туман. Об этом сообщила пресс служба МЧС Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Напомним, что ранее «Комсомолка» предупредила, что по прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня 11 октября в Удмуртии также ожидается туман.

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