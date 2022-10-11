За последние сутки из лесов Удмуртии спасли двух пенсионерок

Фото: @pssur
10 октября спасатели Удмуртии дважды отправлялись в лес для поисков заблудившихся. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.
Так, в лесу Глазовского района искали пенсионерку, 1949 года рождения. Женщина отправилась за грибами из СНТ «Заречье». Позвонив спасателям, она сообщила им примерные ориентиры. И опираясь на слова заблудившейся, поисковикам удалось ее найти.
На поиски женщины, потерявшейся в лесу недалеко от деревни Малиново в Завьяловском районе, выезжали спасатели особого риска. Женщину, 1955 года рождения, искали не только поисковики, но также сотрудники полиции и добровольцы. К тому моменту, как её нашли, пенсионерка уже провела в лесу почти целые сутки.
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