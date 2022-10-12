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Общество12 октября 2022 5:56

Парк Горького в Ижевске завершит летний сезон в эти выходные

На билеты действует акция
Софья Кель
15 и 16 октября станут последними днями летнего сезона

15 и 16 октября станут последними днями летнего сезона

Фото: Амир Закиров

15 и 16 октября станут последними днями летнего сезона в парке им. Горького. Об этом сообщает администрация города.

В связи с этим на билеты будет действовать акция. Посетители парка смогут прокатиться на всех аттракционах Летнего сада всего за 100 рублей.

Тем не менее, работа аттракционов будет зависеть от погоды.

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