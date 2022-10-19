Александр Бречалов встретился с добровольно мобилизованными из Удмуртии

Со всеми просьбами солдат глава пообещал разобраться. Фото: скриншот из видео Александра Бречалова @a.brechalov

Сегодня, 19 октября глава республики Александр Бречалов навестил добровольно мобилизованных бойцов из Удмуртии. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Бречалов проверил условия проживания солдат и остался удовлетворен.

«Созвонился с женами, по их советам привез мужчинам гостинцы. Бойцы просили распечатать семейные фотографии. Сделано, пусть родные лица напоминают, как любят и ждут дома», - подчеркнул глава в своем сообщении.

Напоминаем, что ранее Бречалов посетил мобилизованных из Удмуртии в Саратовской области.

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