Более 150 скверов и дворов благоустроили в Удмуртии в этом году

Фото: Ярослав Семенов в «ВКонтакте» @semenov_yaroslav78

Благоустройство скверов, дворов и парков в Удмуртии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» подходит к окончанию. Об этом сообщает председатель Правительства республики Ярослав Семенов на своей странице в «ВКонтакте».

Выполнили уже 154 территории, это 93 % от намеченного плана. Работы продолжаются в 3 дворах и 9 парках и скверах. Наиболее ожидаемыми из них стали Центральная площадь в Ижевске, детский парк в Можге и эспланада от школы искусств «Глазовчанка» до бульвара Карла Маркса в Глазове.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о успехах рабочих в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

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