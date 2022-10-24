Двое сотрудников автосервиса в Удмуртии вывезли из гаражного кооператива чужую «Хонду» и разобрали на запчасти

Злоумышленники занимались разбором в автосервисе, где работали
Фото: Олег ЗОЛОТО
Двоих сотрудников автосервиса полиция задержала по подозрению в краже автомобиля «Хонда» из гаражного кооператива в Завьяловском районе, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Как удалось установить, мужчины 1988 и 1991 годов рождения вывезли автомобиль с территории на эвакуаторе. Доставив машину в автосервис, где они работали, подозреваемые разобрали ее на запчасти – с какой именно целью, не уточняется.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. У подозреваемых изъяли некоторое количество автозапчастей, а с самих мужчин пока что взяли подписку о невыезде.
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