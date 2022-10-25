Более 1 миллиона рублей похитил 17-летний мошенник у пенсионерок из Удмуртии

Жертвами подростка стали 5 пенсионерок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Удмуртии в серии мошенничества обвинили 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

С 14 по 20 октября юный мошенник похитил более 1 миллиона рублей у пяти пенсионерок из Ижевска и Сарапула.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину молодой человек полностью признал.

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