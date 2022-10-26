Удмуртия полностью готова к отопительному сезону

На подготовку Удмуртии к зиме выделили 250 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Техническая готовность Удмуртии к отопительному сезону составляет 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона, ссылаясь на сообщение главы республики Александра Бречалова.

В этом году на подготовку к зиме из регионального бюджета выделили 250 миллионов рублей. На ремонт отправили 184 дома.

Отметим, что Глазов, Алнашский, Граховский, Можгинский, Кизнерский, Киясовский и Шарканский районы досрочно получили паспорта готовности к зиме.

Напоминаем, что в этом году в Ижевске произошли изменения в схеме оплаты за отопление. «Комсомолка» рассказала как теперь будут распределяться деньги за платежи.

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