В Удмуртии за сутки выявили 205 новых случаев COVID-19

234 человека выписали из больниц. Фото: Архив КП

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 24 ребенка до 14 лет и 48 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 25 жителей региона.

234 человека выписали из больниц. Они выздоровели.

110 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 13 - в тяжелом, из них 5 на ИВЛ.

Умерли 2 человека. Женщине было 82 года, а мужчине – 71.

Вакцинировались 705 774 жителей региона, 564 926 из них получили второй компонент. 254 363 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 222 140 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 214 785 человек выздоровели. 4 123 летальных случаев, из них 3 923 - с подтвержденным диагнозом.

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