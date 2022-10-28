Экодома Удмуртии спасли 10 000 деревьев республики

Фото: Александр Бречалов в «ВКонтакте» @a.brechalov

За полтора года существования экодомов в Удмуртии жители республики принесли на переработку 984 тонн макулатуры, что сохранило около 25 га леса. Об этом сообщает Александр Бречалов на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Всего Экодома отправили на переработку уже 1 380 тонн отходов. Сейчас в республике из вторсырья изготавливают упаковочную ленту для мебели, бутылки, кассеты для яиц, заборы, туалетную бумагу и многое другое.

На данный момент в Удмуртии работают 5 Экодомов: 4 в Ижевске и один в Вавоже. В декабре планируется открыть еще один – в Сарапуле.

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