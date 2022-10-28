Александр Бречалов встретился с семьями мобилизованных из Удмуртии

Фото: Александр Бречалов в «ВКонтакте» @a.brechalov

27 октября глава республики Александр Бречалов провел вечер с семьями мобилизованных из Удмуртии в своей резиденции. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Бречалов заверил близких бойцов в том, что мобилизованные ни в чем не нуждаются – для них созданы комфортные условия проживания и подготовки. Глава также пообещал позаботиться о всех проблемах родственников бойцов.

«Кому-то нужны консультации врачей-узких специалистов, кому-то нужно оформить кредитные каникулы, кому-то – помочь с подготовкой документов. Мы рядом, всегда на связи, берем в работу каждый вопрос. Юридические консультации, помощь с бумагами и по хозяйству, содействие с трудоустройством – все стараемся решать максимально оперативно», – подчеркнул Бречалов.

Напомним, что ранее глава сообщил о том, что Удмуртия успешно выполнила задачи по частичной мобилизации.

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