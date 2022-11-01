Более 2 тысяч человек привились от гриппа и коронавируса в выездных пунктах вакцинации в Ижевске

Вакцинироваться можно до конца этой недели Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В торговых центрах столицы Удмуртии продолжают свою работы выездные прививочные бригады. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

За последние две недели в мобильных пунктах от гриппа привились 2,5 тысячи человек, а от коронавируса – 420.

«Чтобы избежать лишнего контакта с болеющими людьми в поликлиниках города граждане предпочитают прийти в мобильные пункты вакцинации и с наименьшим для себя риском поставить необходимые прививки. Мы видим, что работа выездных прививочных бригад востребована, и она будет продолжена», – поделилась главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Напомним, что пункты вакцинации продолжат свою работу до 6 ноября. Привиться можно в 3 торговых центрах Ижевска. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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