Всем участникам СВО будет оказываться медицинская реабилитация в больницах Удмуртии

Для бойцов подготовят комплекс мероприятий, направленных на восстановление здоровья Фото: Амир Закиров

В Удмуртии будет оказываться медицинская реабилитация участникам специальной военной операции, отправленным в запас или в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

По поручению Главы Удмуртии Александра Бречалова, реабилитация будет проводиться в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных условиях.

«Для того чтобы пройти медицинскую реабилитацию, необходимо обратиться к участковому терапевту. Терапевт проведет необходимое обследование, по результатам которого примет решение о наличии показаний для оказания медицинской помощи, в каких условиях, по какому профилю, в том числе и по медицинской реабилитации», – поясняет заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

Медицинская реабилитация подразумевает комплекс мероприятий, направленных на восстановление организма.

Помимо этого, для участников СВО и членов их семей создали центр психологической помощи. Отметим, что консультации со специалистами проводятся анонимно и индивидуально.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Напавшему на отдел полиции в Ижевске мужчине продлили срок заключения

9 миллионов рублей заплатит юрист из Ижевска за взяточничество

Жители Ижевска смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ