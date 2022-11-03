Пострадавшая после поджога от рук внучки бабушка скончалась от полученных травм

Обвиняемая арестована Фото: Архив КП

В больнице Глазова скончалась бабушка, которую подожгла внучка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напоминаем, что 31 октября женщина облила свою бабушку легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. После этого она ушла из дома и оставила тело родственницы гореть. Пенсионерку спасли внимательные соседи.

Следствие установило, что обвиняемая ранее уже была судима за побои, которые она нанесла своей 77-летней бабушке.

На данный момент женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

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