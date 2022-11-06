План по вакцинации против гриппа в Удмуртии выполнили более чем наполовину

Ижевск в число лидеров по темпу вакцинации от гриппа не попал Фото: Иван МАКЕЕВ

В Удмуртии по состоянию на 1 ноября 2022 года от гриппа вакцинировались 460 834 человека, что по данным пресс-службы республиканского Управления Роспотребнадзора, составляет уже больше половины от плана. Всего за сезон собираются привить 60% населения региона, или более 896 тысяч человек.

Взрослых на 1 ноября было привито более 317 тысяч человек, или почти 48 % от подлежащего вакцинации взрослого населения; детей привили меньше – около 144 тысяч, при этом, в процентном соотношении получилось наоборот – 58 % от общего числа подлежащих вакцинации против гриппа детей Удмуртии.

Самые высокие темпы иммунизации взрослого населения отмечаются в Кезском (64,3 % от плана), Увинском (61,3 %), Селтинском (64,1 %), Шарканском (55,7 %), Глазовском (51,5 %) и Завьяловском (50 %) районах. Из городов отличились Можга (49,4 %) и Глазов (49,1 %).

А вот в Якшур-Бодьинском (40,6 %), Граховском (39,5 %) и Красногорском (36 %) районах, а также в городе Ижевске (38,2 %) темпы вакцинации взрослых пока остаются ниже среднереспубликанского показателя.

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