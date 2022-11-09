Поджегшего военкомат мужчину отправили в колонию строго режима в Удмуртии

Ближайшие три года мужчина проведет в колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В удмуртском поселке Игра осудили 48-летнего жителя Московской области Фарбера И., который обвинялся в поджоге местных призывного пункта и военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В мае этого года мужчина поджег заранее подготовленные бутылки с зажигательной смесью и бросил их в призывной пункт и военкомат. В результате этого оба здания были объяты огнем, что привело к имущественному ущербу.

Во время судебного заседании Фарбер полностью признал свою вину. Мужчина сказал, что просто «хотел проверить себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал…».

Суд отправил Фарбера в колонию строго режима на 3 года и 2 месяца, а также назначил штраф в размере 2 660 000 рублей.

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