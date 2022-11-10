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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:17

Парковка и площадка для выгула собак могут появиться в Березовой роще в 2023 году

Все будет зависеть от наличия финансов
Анастасия Захарова
Благоустройство парка продолжат в 2023 году

Благоустройство парка продолжат в 2023 году

Фото: Амир Закиров

К концу 2022 года должен завершиться первый этап благоустройства Березовой рощи. Но на этом ремонт не заканчивается. Администрация Ижевска рассказала «Комсомолке» о планах подрядчиков на следующий сезон.

Если финансы не будут ограничивать рабочих, то в парке могут появиться:

– парковка на 37 мест;

– площадка для выгула собак;

– зона тихого отдыха с навесами;

– велодорожка шириной 2 метра;

– деревянный настил с освещением вдоль речки Карлутка.

Кроме того на каждом этапе благоустройства будут устанавливать освещение и системы видеонаблюдения.

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