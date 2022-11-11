10 ноября Ижевск накрыл густой туман

Фото: Гужавина Алина
И вновь Ижевск попал под сравнение с Сайлент-Хилл. Ночью 10 ноября улицы столицы Удмуртии накрыл густой туман. Именно он стал главным героем фотопубликаций в социальных сетях горожан. «Комсомолка» делится фотографиями наших читателей.
Фото: Эля Луговая
Фото: Подрыв Устоев
Отметим, что туманной может стать и ночь 11 ноября - об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Фото: Эля Луговая
Фото: Алена Юрьева
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что произошло после матча «Ижсталь» – «Лада»
«Просто невероятно»: Дима Билан прогулялся по Ижевску
Ремонт дороги на улице Петрова в Ижевске будет закончен до конца ноября