10 ноября Ижевск накрыл густой туман

Фото: Гужавина Алина

И вновь Ижевск попал под сравнение с Сайлент-Хилл. Ночью 10 ноября улицы столицы Удмуртии накрыл густой туман. Именно он стал главным героем фотопубликаций в социальных сетях горожан. «Комсомолка» делится фотографиями наших читателей.

Фото: Эля Луговая

Фото: Подрыв Устоев

Отметим, что туманной может стать и ночь 11 ноября - об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото: Эля Луговая

Фото: Алена Юрьева

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