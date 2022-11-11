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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:54

Ночью и утром 12 ноября в Удмуртии ожидается туман

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах
Софья Кель
Ожидается ухудшение видимости

Ожидается ухудшение видимости

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью и утром 12 ноября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что вчера вечером в Ижевске также был густой туман. «Комсомолка» подготовила подборку фотографий туманного города.

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