Ночью и утром 12 ноября в Удмуртии ожидается туман

Ожидается ухудшение видимости Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью и утром 12 ноября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистам стоит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что вчера вечером в Ижевске также был густой туман. «Комсомолка» подготовила подборку фотографий туманного города.

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