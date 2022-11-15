Чтобы купить пиво житель Ижевска ограбил пожилую женщину

Преступление произошло ночью Фото: Сергей ГРАЧЕВ

53-летний безработный мужчина из Ижевска подозревается в краже с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

52-летняя местная жительница шла по Молодежной улице где-то в 1 час ночи. В это время злоумышленник догнал ее, толкнул и забрал рюкзак, в котором находились документы и банковские карточки. Через некоторое время мужчина совершил покупку на сумму 5 200 рублей. После этого женщина заблокировала карты. Позднее злоумышленника заметили на камерах в одном из магазинов столицы Удмуртии. Он покупал пиво.

При обыске дома подозреваемого, оперативники нашли рюкзак женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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