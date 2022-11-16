Пост главврача в РКБ № 1 в Ижевске занял Валерий Ватулин

Фото: Минздрав Удмуртии @minzdrav18

Валерий Ватулин возглавил первую республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Отметим, что Ватулин является кандидатом медицинских наук и врачом-хирургом высшей квалификационной категории. К своим обязанностям он приступил 16 ноября.

Напомним, что ранее пост главврача РКБ № 1 занимал Александр Шаклеин. Он покинул свою должность из-за окончания трудового договора.

СПРАВКА

1999 - окончил ИГМА по специальности «Лечебное дело»

1999-2000 гг. – интернатур по специальности «хирургия»

2001-2009 – врач-хирург ГКБ № 2 г. Ижевск

2006 – окончил аспирантуру на кафедре госпитальной хирургии ИГМА

2001-2009 – врач-хирург ГКБ № 2 в Ижевске

2009-2013 – заместитель главного врача ГКБ № 2

2014-2017 – руководитель хирургического дневного стационара ОАО «Медицина», г. Москва.

С 2018 по ноябрь 2022 – главврач ГКБ № 8

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