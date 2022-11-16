Пост главврача в РКБ № 1 в Ижевске занял Валерий Ватулин

Фото: Минздрав Удмуртии @minzdrav18
Валерий Ватулин возглавил первую республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.
Отметим, что Ватулин является кандидатом медицинских наук и врачом-хирургом высшей квалификационной категории. К своим обязанностям он приступил 16 ноября.
Напомним, что ранее пост главврача РКБ № 1 занимал Александр Шаклеин. Он покинул свою должность из-за окончания трудового договора.
СПРАВКА
1999 - окончил ИГМА по специальности «Лечебное дело»
1999-2000 гг. – интернатур по специальности «хирургия»
2001-2009 – врач-хирург ГКБ № 2 г. Ижевск
2006 – окончил аспирантуру на кафедре госпитальной хирургии ИГМА
2001-2009 – врач-хирург ГКБ № 2 в Ижевске
2009-2013 – заместитель главного врача ГКБ № 2
2014-2017 – руководитель хирургического дневного стационара ОАО «Медицина», г. Москва.
С 2018 по ноябрь 2022 – главврач ГКБ № 8
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