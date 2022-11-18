Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 9:22

Удмуртия вышла на первое место в России по долговой нагрузке

Госдолг республики вырос на 13,5 %
Виола Романова
Удмуртия обошла все остальные 84 региона страны

Удмуртия обошла все остальные 84 региона страны

Фото: Мария Бакланова

Министерство финансов России составило рейтинг по размеру государственного долга всех 85 регионов страны. По подведенным итогам, которые опубликовало агентство РИА Рейтинг, Удмуртия заняла последнее место.

В начале года отношения госдолга к налоговым и неналоговым доходам составляло 94,7 %. За прошедшие 3 квартала этот процент увеличился до 104,6 %. Республиканский госдолг вырос на 13,5 %, а объем налоговых и неналоговых доходов лишь на 4,4 %.

Отметим, что в целом госдолг регионов по итогам девяти месяцев вырос на 8,9% – до 2,694 трлн руб. На первом месте в рейтинге расположился Севастополь. Здесь, уровень долговой нагрузки составил 0 %.

Напоминаем, что на 1 октября госдолг Удмуртии составлял 71,5 млрд рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Медведи в зоопарке Ижевска начали готовиться к зимнему сну

Лыжник из Удмуртии примет участие в соревновании в Китае в составе сборной России

Каждый шестой житель Удмуртии курильщик