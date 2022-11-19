Гематологический анализатор появился в Киясовской больнице в Удмуртии

Фото: t.me/elvira_pinchuk
Новый гематологический анализатор поступил в Киясовскую районную больницу. Он нужен для проведения исследований анализов, в частности, для полного анализа крови.
Как сообщила в своем телеграмм-канале вице-премьер региона Эльвира Пинчук, это самое востребованное оборудование в лаборатории – старый постоянно ломался.
Теперь на нем будут проводиться около 1,5 тысяч исследований в месяц.
Аппарат купили на деньги из бюджета Удмуртии. Его скорость и надежность уже оценили в больнице.
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