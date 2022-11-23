Прямые авиарейсы из Минска в Ижевск предложили запустить в Беларуси

Возможные рейсы будут без пересадок
Фото: Архив КП
В Беларуси предложили организовать прямое авиасообщение между Минском и Ижевском. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Константин Сунцов ВКонтакте.
«Поступило, кстати, предложение от белорусской стороны сделать прямое авиасообщение Минск - Ижевск. Мнения?» - написал Сунцов.
«Ижавиа» пока никак не прокомментировали это предложение.
Напомним, что ранее Александр Бречалов вылетел в Минск с трехдневной бизнес-миссией для обсуждения вопросов сотрудничества с Беларусью.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ночью 24 ноября в Удмуртии ожидается сильный снегопад
Как защитить кожу рук и лица в морозы
Провал с водой образовался во дворе многоквартирного дома в Сарапуле