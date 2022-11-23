Прямые авиарейсы из Минска в Ижевск предложили запустить в Беларуси

Возможные рейсы будут без пересадок Фото: Архив КП

В Беларуси предложили организовать прямое авиасообщение между Минском и Ижевском. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Константин Сунцов ВКонтакте.

«Поступило, кстати, предложение от белорусской стороны сделать прямое авиасообщение Минск - Ижевск. Мнения?» - написал Сунцов.

«Ижавиа» пока никак не прокомментировали это предложение.

Напомним, что ранее Александр Бречалов вылетел в Минск с трехдневной бизнес-миссией для обсуждения вопросов сотрудничества с Беларусью.

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