Более 21,4 тысяч человек в Удмуртии страдают от ожирения

Ожирение ведет к ряду других заболеваний Фото: Сергей ГРАЧЕВ

21 448 жителей Удмуртии имеют диагноз «ожирение». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По статистике от избыточного веса страдают 16 875 взрослых, 3 497 детей до 14 лет и 1076 подростков. Предрасположенность к перееданию закладывается в организм человека еще в младенчестве. Все мы знаем эту ситуацию, когда родители пытаются накормить малыша, а тот отворачивается от ложки. Тогда взрослые начинают играть с едой и всячески завлекать ребенка, лишь он поел. Оказалось, что в будущем это может привести к большим проблемам. Человек перестает понимать когда он голоден и когда сыт. По словам главного внештатного диетолога Минздрава Удмуртии Ирины Белокрыловой, в результате люди начинают есть «ради удовольствия, от скуки, усталости, «заедать» негативные эмоции». А все это ведет к перееданию. А лишний вес может стать причиной целого ряда хронических болезней – от диабета 2 типа до сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы правильно питаться нужно стараться примерно подсчитывать калории. Среднесуточная норма калорий для женщин составляет 2000 ккал, для мужчин – 2500 ккал, минимальная - 1200 ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин. Ниже этих показателей опускаться нельзя. Тогда организм будет накапливать питательные вещества «впрок».

«Если человек решил похудеть, важно не только уменьшить количество калорий, но и увеличить их расход – больше двигаться, заниматься спортом. Не стоит полностью отказываться, например, от сладкого или углеводов – это может повлечь нарушения обмена веществ. Лучше заменить конфеты и «быстрые» углеводы на полезные злаки и сухофрукты», – рассказала врач терапевт Республиканского центра общественного здоровья Светлана Ложкина.

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