Нонна Гришаева восхитилась заснеженным Ижевском

Фото: ДК «Аксион»

24 ноября в Дворце культуры «Аксион» в Ижевске прошел трогательный спектакль «Про мою маму и про меня», главную роль в котором исполнила Нонна Гришаева. После представления заслуженная артистка России смогла насладиться видами заснеженной столицы Удмуртии.

Представление выпало на самый разгар недавнего снегопада. Актриса засняла его последствия на камеру и выложила в соцсети.

Напоминаем, что в ночь с 23 на 24 ноября в Ижевске прошел сильный снегопад. «Комсомолка» собрала его последствия в фотогалерею.

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