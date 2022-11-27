Около 6 млрд рублей инвестиций планируют привлечь в экономику Сарапула

Создадут около 5 тыс. новых рабочих мест Фото: Константин ИВШИН

Динамика в Экономике Сарапула позволит привлечь примерно 6 млрд рублей инвестиций к 2025 году. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов после проведения стратегической сессии.

Кроме того планируется создать около 5 тысяч новых рабочих мест. Причин для таких планов сразу несколько: строительство логистического центра Wildberries в городе, конкурентоспособность «Цветов Удмуртии» на рынке, а также экспорт рапсового масла в Китай.

В ближайшие 5 лет планируется вернуть городу статус «Речных ворот Удмуртии», а также увеличить количество точек притяжения, общественных пространств и мероприятий. Все это приведет к потоку туристов и еще большему росту экономики.

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