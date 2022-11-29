Жителям Удмуртии напомнили о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря

За неуплату грозят судом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

До 1 декабря жители Удмуртии и все россияне в целом должны выплатить налоги по имуществу. Об этом в своей беседе с RT напомнил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.

Сумма налога на недвижимость начисляется как процент от кадастровой стоимости имущества, например, комнат, квартир, домов, дач, гаражей. Для расчета этого налога применяются ставки «0,1% от жилой недвижимости или гаража, 0,5% от стоимости всего остального и 2%, если объект дороже 300 млн рублей».

Отметим также, что по закону запрещено повышать имущественный налог на более чем 10% в год. Также существуют определенные льготы по налогу. Ими могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, военнослужащие, предпенсионеры и пенсионеры и еще «ряд категорий граждан». Чтобы получить льготу нужно обратиться в налоговую инспекцию и написать заявление, подкрепив его нужными документами.

«Льгота применяется в отношении одной квартиры, одного гаража и одного дома. Если в собственности гражданина несколько объектов недвижимости одного типа, то льгота будет применяться только в отношении одного, предварительно выбранного им. А вот налоговый вычет, на который имеют право все граждане, должен учитываться при расчете налога», – отметил эксперт.

Кулаков также подчеркнул, что несвоевременная уплата или неуплата имущественного налога на имущество может привести к начислению пеней, взысканию задолженности через суд и даже ограничением выезда из страны.

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