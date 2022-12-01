Бригада врачей из Удмуртии вновь отправилась к мобилизованным в Вольск для оказания медпомощи

Врачи проведут с бойцами несколько дней Фото: Архив КП

1 декабря врачи из Удмуртии во второй раз отправились в Вольск для оказания медпомощи мобилизованным из региона. Об этом сообщает в своем телеграм-канале вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

В состав бригады из 5 человек вошли инфекционист, терапевт, хирург, психиатр и травматолог. медики проведут с бойцами несколько дней. в течение этого времени они смотрят всех пациентов с симптомами ОРЗ, а также пациентов с жалобами после повышенных физических нагрузок.

По словам Пинчук, повторный выезд врачей был запланирован еще в ноябре, когда врачи отправились в Вольск в первый раз.

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