Снесли забор вокруг эспланады в Ижевске

Забор убрали совсем недавно Фото: Мария Бакланова

В Ижевске снесли забор, за которым проходил ремонт на участке эспланады от Центральной площади до набережной. Об этом сообщают корреспонденты «Комсомолки».

Наконец ижевчане увидели результат долгих работ Фото: Мария Бакланова

Уже сейчас на реконструируемом участке можно увидеть новые лестницы, малые архитектурные формы, фонари и скамейки. Также появились общественные туалеты. Пока что из-за снега нельзя оценить красоту деревьев и газонов. Однако, зимний антураж тоже придает свое очарование этому участку.

Установили скамейки, туалеты, фонари и лестницы Фото: Мария Бакланова

Отметим, что работы по реконструкции эспланады начались в июне этого года. В прошлом году подрядчики установили здесь ровный спуск, современную детскую площадку и новое освещение.

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