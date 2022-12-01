Снесли забор вокруг эспланады в Ижевске

Забор убрали совсем недавно
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске снесли забор, за которым проходил ремонт на участке эспланады от Центральной площади до набережной. Об этом сообщают корреспонденты «Комсомолки».
Наконец ижевчане увидели результат долгих работ
Фото: Мария Бакланова
Уже сейчас на реконструируемом участке можно увидеть новые лестницы, малые архитектурные формы, фонари и скамейки. Также появились общественные туалеты. Пока что из-за снега нельзя оценить красоту деревьев и газонов. Однако, зимний антураж тоже придает свое очарование этому участку.
Установили скамейки, туалеты, фонари и лестницы
Фото: Мария Бакланова
Отметим, что работы по реконструкции эспланады начались в июне этого года. В прошлом году подрядчики установили здесь ровный спуск, современную детскую площадку и новое освещение.
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