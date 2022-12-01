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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:56

Снесли забор вокруг эспланады в Ижевске

Ремонт начался этим летом
Софья Кель
Забор убрали совсем недавно

Забор убрали совсем недавно

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске снесли забор, за которым проходил ремонт на участке эспланады от Центральной площади до набережной. Об этом сообщают корреспонденты «Комсомолки».

Наконец ижевчане увидели результат долгих работ

Наконец ижевчане увидели результат долгих работ

Фото: Мария Бакланова

Уже сейчас на реконструируемом участке можно увидеть новые лестницы, малые архитектурные формы, фонари и скамейки. Также появились общественные туалеты. Пока что из-за снега нельзя оценить красоту деревьев и газонов. Однако, зимний антураж тоже придает свое очарование этому участку.

Установили скамейки, туалеты, фонари и лестницы

Установили скамейки, туалеты, фонари и лестницы

Фото: Мария Бакланова

Отметим, что работы по реконструкции эспланады начались в июне этого года. В прошлом году подрядчики установили здесь ровный спуск, современную детскую площадку и новое освещение.

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