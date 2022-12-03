Купить живую елку в Ижевске можно будет с 14 декабря

Работу елочных базаров организуют с 14 по 31 декабря. Фото: архив
Елочные базары будут работать с 14 по 31 декабря в каждом районе Удмуртии. В списке 26 адресов, так что приобрести новогоднее дерево смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.
В Октябрьском районе елки можно приобрести по следующим адресам:
ул. Кирова, 116;
ул. Кирова, 11;
ул. Школьная, 44а;
пер. Широкий, 71а;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49;
ул. К. Маркса, 393.
В Индустриальный районе елочку можно купить:
Воткинское шоссе, 118;
ул. Дзержинского, 48а;
ул. Удмуртская, 263, ул. Холмогорова, 70б;
около дома по ул. 9-е Января, 239.
Жители Ленинского района зеленую красавицу смогут найти по следующим адресам:
ул. Азина, 150;
по ул. Клубная, 63;
ул. Клубная, 23а;
ул. Крылова, 29с;
ул. Клубная, 52.
Устиновский район тоже не остался без внимания:
ул. Ворошилова, 53;
ул. Молодежная, 94;
ул. Автозаводская, 30;
на ул. Ворошилова, между остановками общественного транспорта, по направлению в сторону ул. Труда;
ул. Петрова, 8;
рядом с больницей по ул. Труда, 1;
ул. Молодежная, 74;
ул. Молодежная, 90а.
Первомайский район:
ул. Орджоникидзе, 16;
ул. Ленина, 144;.
на Сенном рынке по ул. Красноармейская, 126.
«За консультацией по соблюдению требований законодательства при реализации елей и деревьев других хвойных пород можно обратиться в Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по телефонам 72-72-67 и 72-82-44», - сообщает администрация Ижевска.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
КОТОстроф удалось избежать: как сложилась судьба кошек из котокафе и квартиры на улице Воровского в Ижевске, которых спасли
Шахматный стиль: как выглядит обновленная эспланада в Ижевске
Баба-Яга, Лопшо Педунь и Золотая Сарапуль: сказочные персонажи Удмуртии, которых можно посетить в январские праздники