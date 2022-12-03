Купить живую елку в Ижевске можно будет с 14 декабря

Работу елочных базаров организуют с 14 по 31 декабря. Фото: архив

Елочные базары будут работать с 14 по 31 декабря в каждом районе Удмуртии. В списке 26 адресов, так что приобрести новогоднее дерево смогут все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

В Октябрьском районе елки можно приобрести по следующим адресам:

ул. Кирова, 116;

ул. Кирова, 11;

ул. Школьная, 44а;

пер. Широкий, 71а;

ул. 50 лет ВЛКСМ, 49;

ул. К. Маркса, 393.

В Индустриальный районе елочку можно купить:

Воткинское шоссе, 118;

ул. Дзержинского, 48а;

ул. Удмуртская, 263, ул. Холмогорова, 70б;

около дома по ул. 9-е Января, 239.

Жители Ленинского района зеленую красавицу смогут найти по следующим адресам:

ул. Азина, 150;

по ул. Клубная, 63;

ул. Клубная, 23а;

ул. Крылова, 29с;

ул. Клубная, 52.

Устиновский район тоже не остался без внимания:

ул. Ворошилова, 53;

ул. Молодежная, 94;

ул. Автозаводская, 30;

на ул. Ворошилова, между остановками общественного транспорта, по направлению в сторону ул. Труда;

ул. Петрова, 8;

рядом с больницей по ул. Труда, 1;

ул. Молодежная, 74;

ул. Молодежная, 90а.

Первомайский район:

ул. Орджоникидзе, 16;

ул. Ленина, 144;.

на Сенном рынке по ул. Красноармейская, 126.

«За консультацией по соблюдению требований законодательства при реализации елей и деревьев других хвойных пород можно обратиться в Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по телефонам 72-72-67 и 72-82-44», - сообщает администрация Ижевска.

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