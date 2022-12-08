Власти проводят конкурс на выбор перевозчика. Фото: Администрация Можги @gorodmozhga

В Можге появится новый автобусный перевозчик. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира 7 декабря.

Жители Можги уже не первый месяц жалуются на общественный транспорт. С 1 января ИПОПАТ уходит из города и постепенно автобусов в городе становится меньше. На данный момент в городе ходят лишь 10 автобусов. Также перестали действовать льготные проездные.

Можгинцы ждут автобусы по 30 минут и вынуждены тратить несколько тысяч рублей в месяц на транспорт поскольку приходится ездить с пересадками.

Александр Бречалов назвал эту ситуацию «неприятной» и сообщил, что дал поручения Ярославу Семенову и Алексею Горбачеву разобраться с ней. Сейчас власти проводят конкурс на нового перевозчика. Однако уже есть вариант на замену. Это компания из Удмуртии. У перевозчика на данный момент есть 16 автобусов и еще 10 он готов взять в аренду.

На линии автобусы выйдут уже с 1 января.

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