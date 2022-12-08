Продолжительные снегопады ожидаются в Удмуртии в ближайшие 3 дня

Власти попросили не мешать уборке снега Фото: Мария Бакланова

С 9 декабря и в последующие двое суток местами по Удмуртии ожидаются продолжительные снегопады. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию Удмуртского Гидрометцентра.

Также 11 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах будет гололедица и снежный накат.

Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок, соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью: соблюдать безопасную дистанцию и избегать обгоны. По возможности, не мешайте спецтранспорту по уборке снега на дорогах.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» рассказывала куда стоит обращаться жителям Удмуртии, если их не устраивает качество уборки снега на дорогах.

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