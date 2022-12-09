Стелу «Город трудовой доблести» в Ижевске открывают 9 декабря

Фото: скриншот из видео

9 декабря пройдет торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» в Сквере Победы в Ижевске. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих соцсетях.

Напоминаем, что в июле 2020 года по решению президента России Ижевск удостоили почетным званием «Город трудовой доблести». Тогда же было принято решение воздвигнуть 17-метровую стелу в честь этого события. Строительство началось 12 июля.

Бекмеметьев поделился роликом, в котором показываются разные этапы строительства монумента. Отметим, что высота стелы составляет 17 метров. На ней размещен Герб города и текст Указа Президента России о присвоении столице Удмуртии почетного звания. Конструкцию обрамляют три пилона, которые отражают трудовой подвиг ижевчан во время ВОВ. Внутри одного из них помещена капсула времени с посланием.

Открытие пройдет сегодня, 9 декабря, в Сквере Победы в 17:30.

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