Светлану Пальчик назначили на должность председателя избирательной комиссии Удмуртии

Фото: ЦИК Удмуртии ВКонтакте @cik_udm

На первом заседании ЦИК Удмуртии Светлану Пальчик назначили председателем комиссии. Об этом сообщает пресс-служба федерального органа ВКонтакте.

Кроме того, на должность заместителя председателя выбрали Веронику Лекомцеву. А секретарем комиссии стал Олег Пырегов.

Их кандидатуры приветствовали глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, член ЦИК России Евгений Шевченко и уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Кушко.

Новый состав Центральной избирательной комиссии в Удмуртии будет действовать до окончания 2027 года. Напоминаем, что кандидатуру Пальчик на место в составе комиссии порекомендовали в ЦИК России.

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