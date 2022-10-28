ЦИК России рекомендует в состав центральной избирательной комиссии Удмуртии два новых члена

Светлана Пальчик и Вероника Лекомцева Фото: телегарм-канал ЦИК России @cikrossii

ЦИК России рекомендует к назначению в состав центральной избирательной комиссии Удмуртии Светлану Пальчик и Веронику Лекомцеву. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

До недавнего времени Светлана Пальчик работала пресс-секретарем избирательной комиссии Ростовской области, но с июня этого года приступила к работе в ЦИК Удмуртии.

Ранее Вероника Лекомцева возглавляла управление по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии. В избирательной системе ранее не работала.

Напоминаем, что 26 октября председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова раскритиковала работу действующего состава ЦИК Удмуртии, полномочия которого завершаются 5 декабря.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обманутые недобросовестными застройщиками жители Удмуртии получат выплаты из бюджета республики

Глава Удмуртии получит право лично возглавлять правительство республики

В законы о продаже алкоголя в Удмуртии могут внести дополнительные ограничения

Пострадавшие при стрельбе в школе № 88 Ижевска дети сейчас находятся в лагере «Березовая роща»