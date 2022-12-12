С 12 декабря жители Удмуртии смогут записаться к врачу через единый номер 122

В Удмуртии отказались от ИГИС Фото: Амир Закиров

С 12 декабря в Удмуртии можно будет записаться на прием к врачу через единый номер 122. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Кроме того, теперь можно воспользоваться горячей линией Минздрава Удмуртии 8 800 100 24 47.

Колл-центр работает по будням с 8:00 до 19:00 и по субботам с 8:00 до 14:00. Горячей линией Минздрава можно воспользоваться в будние дни с 8:00 до 19:00 и по выходным с 8:00 до 16:00.

Также записаться на прием можно в регистратуре и через интернет на Госуслугах или через новый Региональный «портал самозаписи».

Напоминаем, что со второй декады декабря жители Удмуртии не смогут записаться к врачу через ИГИС. Глава региона Александр Бречалов объяснил почему власти решили отказаться от сотрудничества с порталом.

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