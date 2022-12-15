Огни на главной елке Ижевска зажгутся вечером 16 декабря

Новый год в столице Удмуртии пройдет в новом формате. Фото: Дмитрий Селезнев

В пятницу, 16 декабря, главная елка Ижевска на Центральной площади города зажжет свои огни. Как сообщает городская пресс-служба, это произойдет в 17:00.

Темой торжественного открытия станут русские сказки, этой же тематике посвящен и ледовый городок.

В субботу, 17 декабря, новогодние елки также откроются во всех районах города. На улице 40 лет Победы, возле домов 144 и 144а, торжество начнется первым – в 15:00. Остальные районные елки стартуют в 16:00. Новогодние представления ждут детей и взрослых в этот день в парке Кирова, сквере Оружейника Драгунова, Рябиновом сквере, Парке Космонавтов, возле ТЦ «Радуга», а также на парковках магазина «Азбука ремонта» и ТРК «Столица».

Напомним, в этом году от привычного формата празднования Нового года с фейерверками и ежедневными мероприятиями в Ижевске решили отойти, но в городе все равно будет много интересного.

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