Иммунная прослойка от гриппа сформировалась в Удмуртии

Прививку от гриппа можно поставить до конца декабря Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии вакцинировались от гриппа 53,5% населения. Это более 800 тысяч человек, 196 тысяч их них – дети. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Марина Петренко, замминистра здравоохранения региона, отметила, что можно говорить о сформировавшейся иммунной прослойке.

«К сожалению, мы видим, что идет подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Вакцинация поможет защитить организм от тяжелого течения гриппа», – прокомментировала замминистра.

Сделать прививку можно либо в своей поликлинике, либо в центре общественного здоровья на пл. 50 лет Октября, 21.

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