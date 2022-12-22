Угрожая убийством, мужчина изнасиловал и ограбил односельчанку в Удмуртии

Пьяный мужчина потребовал впустить его в дом односельчанки Фото: Амир Закиров

В Дебесском районе за сексуальное насилие, угрозу убийством и грабеж осудили 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Утром 13 июля пьяный мужчина с ножом в руках пришел к дому своей односельчанки. Угрожая убийством, он потребовал впустить его в дом. Там он ударил ее рукой и изнасиловал. После этого он отвел женщину к реке и отобрал мобильный телефон. Все это время он продолжал угрожать ей ножом. Затем он скрылся с места преступления.

Следователи осмотрели места происшествия, проверили показания обвиняемого и потерпевшей, а также провели необходимые медицинские экспертизы.

Мужчину судили за изнасилование, иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, грабеж и угрозу убийством. Его отправили в исправительную колонию общего режима на 7 лет и 1 месяц. Приговор не вступил в законную силу.

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