В Удмуртии за сутки выявили 168 новых случаев COVID-19

Отмечено 55 семейных очагов заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 23 декабря в Удмуртии выявили 168 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

71 заболевшего выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентов зарегистрировали в 22 из 30 административных территорий республики.

Среди заболевших 16 детей до 14 лет и 29 человек старше 65 лет.

Отмечено 55 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 11,25 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что вчера в Удмуртии выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом.

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