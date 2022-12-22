В Удмуртии за сутки выявили 189 новых случаев COVID-19

Отмечено 70 семейных очагов заражения
Фото: Олег ЗОЛОТО
На 22 декабря в Удмуртии выявили 189 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
122 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентом зарегистрировали в 15 из 30 административных территорий республики.
Среди заболевших 16 детей до 14 лет и 46 человек старше 65 лет.
Отмечено 70 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 12,66 на 100 тысяч населения.
По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.
Напомним, что вчера в Удмуртии выявили 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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