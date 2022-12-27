В Удмуртии за сутки выявили 185 новых случаев COVID-19

Отмечен 81 семейный очаг заражения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 27 декабря в Удмуртии выявили 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 5 больше, чем вчера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

154 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентов зарегистрировали в 13 из 30 административных территорий республики.

Среди заболевших 19 детей до 14 лет и 29 человек старше 65 лет.

Отметили 81 семейный очаг заражения. В целом показатель заболеваемости составил 12,39 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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