В Удмуртии за сутки выявили 185 новых случаев COVID-19

Отмечен 81 семейный очаг заражения
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На 27 декабря в Удмуртии выявили 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 5 больше, чем вчера. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
154 заболевших выявили в Ижевске. Отметим, что больных ковидом пациентов зарегистрировали в 13 из 30 административных территорий республики.
Среди заболевших 19 детей до 14 лет и 29 человек старше 65 лет.
Отметили 81 семейный очаг заражения. В целом показатель заболеваемости составил 12,39 на 100 тысяч населения.
По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.
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