Определен график работы больниц Ижевска для оказания экстренной помощи в новогодние дни

Рассказываем, куда обратиться, если вы вдруг получите травму Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии определили график дежурств больниц по оказанию экстренной и неотложной помощи в праздничные дни. Графиком поделились в пресс-службе Минздрава региона.

Помощь будет оказываться как взрослым, так и детям. Если вы вдруг получите травму, то в первую очередь стоит обратиться в скорую по номеру 112 или же добраться до больницы своими силами.

Для многих видов травм в Ижевске назначили дежурные больницы. В случае, если вы получили травму глаз, вам нужно отправиться в кабинет неотложной помощи Республиканской офтальмологической больницы (ул. Ленина, д.98 а). При переломах и ушибах взрослым прямая дорога лежит в травматологическую поликлинику ГКБ №6 (ул. Труда, 1) или в травмпункт по адресу ул. Нагорная, 56. А детям – в детское травматологическое отделение ДГКП №2 (ул. Наговицына, 10). Оказание стоматологической помощи тоже разделили по возрасту: для взрослых будет работать кабинет неотложной помощи Республиканской стоматологической поликлиники (ул. Коммунаров, 231), а для детей – кабинет неотложной помощи детской стоматологической поликлиники (ул. Воровского, 150). В РКБ №1 (ул. Воткинское шоссе, 57) будут помогать пациентам с обморожениями, травмами головы, травмами от пиротехники и ожогами.

Напоминаем, что режим работы больниц в новогодние праздники также изменится.

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