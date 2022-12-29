Проезд в общественном транспорте в Воткинске подорожает до 30 рублей

Также поменяют цены на проездные. Фото: Администрация Воткинска @votkinsk_ru

С 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте в Воткинске поднимут до 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Перевозчики объяснили поднятие цен увеличением стоимости запасных частей, ГСМ и ремонтных работ.

Также определили цены на проездные в новом году. Гражданский будет стоить 1 800 рублей, пенсионный – 1 400 рублей, а студенческий – 1 200 рублей. Цены на проездной для школьников разделили по количеству поездок: 70 поездок – 500 рублей, а 100 поездок – 700 рублей.

Напомним, что в январе изменения с общественным транспортом произойдут и в Можге. ИПОПАТ уходит из города, отменив напоследок все льготы. «Комсомолка» разобралась в проблеме.

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