Более 240 случаев отравления алкоголем зарегистрировали в Удмуртии в 2022 году

Опаснее всего напитки с метиловым спиртом Фото: Константин ИВШИН

За 2022 год в Удмуртии зарегистрировали 240 случаев отравления алкоголем. При этом 117 из них привели к смерти, сообщает региональный Минздрав.

Однако в министерстве отметили, что за последние 5 лет уровень смертности от отравления спиртным снизился на 40%. Чаще всего люди отравляются некачественным алкоголем или его суррогатами. Самыми опасными являются напитки с метиловым спиртом. Они стали причиной смерти 26 человек.

«Такие спиртосодержащие суррогаты по запаху, цвету и вкусу почти не отличаются обычных, на основе этилового спирта. При этом смертельная доза метанола в 20 раз меньше, чем этилового спирта. Летальный исход может наступить уже от приема одной рюмки такого суррогата», – сказал главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

Главными симптомами отравления метанолом являются сильная головная боль, слабость, тошнота, головокружение, рвота и потеря зрения. Если вы вдруг испытываете такие симптомы, вам нужно немедленно обратиться к врачу.

Напомним, в Ижевске уже составили график работы дежурных больниц. Для каждого вида травмы подготовили свое медучреждение. Ранее «Комсомолка» рассказывала, куда и в каких случаях вам нужно будет обратиться.

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