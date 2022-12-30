Цены за проезд в общественном транспорте Ижевска поднимут в январе 2023 года

Все льготы сохранят Фото: Архив КП

С 10 января стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска подорожает. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Предельный тариф составит 29 рублей, но перевозчики собираются запрашивать 28 рублей за проезд при безналичной оплате. Также изменится стоимость проездных для школьников и студентов, и просто жителей города: цены поднимутся на 7,4%. Однако сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот.

Основной причиной повышения стоимости проезда является рост цен на топливо и запчасти, а также необходимость индексации зарплаты сотрудников.

Напоминаем, что с 1 января цены за проезд в общественном транспорте в Воткинске тоже поднимут. Такое решение принял перевозчик.

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